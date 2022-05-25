Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor - Son Dakika
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Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor

25.05.2022 12:39
Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 1996 yılında 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul, 'Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' olarak düzenleniyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 1996 yılında 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul, 'Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' olarak düzenleniyor.

22 Nisan 1996'da Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Köyü İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için terör örgütü mensuplarınca tehdit edilen, ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler, aynı gece şehit edilmişti.

Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, 3 eğitim neferinin şehit edildiği ve 26 yıldan bu yana kullanılmayan okul binasında ve çevresinde özel proje başlattıklarını söyledi.

Okul binasının, 'Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' olarak dizayn edileceğini belirten Kaymakam Bağış, "Şehit öğretmenlerimizin anısını en güzel şekilde yaşatacak bir projeye başladık" dedi.

İlk etapta çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin yapıldığı projedeki çalışmalara bizzat katılan Kaymakam Bağış, "Ekinözü Kaymakamlığı olarak özel bir projeyle 1996 yılından beri atıl durumda olan 3 öğretmemizin şehit edildiği okulda hızlı bir faaliyet sürdürüyoruz. Projenin bitimi sonrası alana 'Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' adının vereceğiz. Şu an çevre düzenlemesi yapılıyor. İlçemizdeki kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızla el ele vererek en kısa sürede projemizi bitirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz, burada eğitim ışığının sönmemesi için şahadete erdiler. Onların aziz hatıralarını canlı tutmak da bizim en önemli görevimiz. İnşallah bu proje ile de hem onların isimleri yaşayacak. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere vatanı ve bayrağı için seve seve can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor
Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor
Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor
Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekinözü, Şehit, Okul, Yerel, Son Dakika

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