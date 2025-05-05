Oğuzlar'daki Geleneksel Ahşap Ambarlar - Son Dakika
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Oğuzlar'daki Geleneksel Ahşap Ambarlar

Oğuzlar\'daki Geleneksel Ahşap Ambarlar

Çorum Oğuzlar'daki çivisiz ahşap ambarlar, uzun yıllar ayakta kalmayı başarıyor.

05.05.2025 11:03
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki geleneksel çivisiz ahşap ambarlar, onlarca yıldır zamana direniyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde bulunan geleneksel ahşap ambarlar ve ahırlar, adeta tarihe tanıklık ediyor. Çivi kullanmadan, el işçiliğiyle yapılan ve geçmişte, tahıl ve hayvansal ürünlerin saklanılması için kullanılan ahşap ambarlar, uzun süredir kullanılmasına rağmen adeta ayakta duruyor. Sağlamlıklarıyla dikkat çeken ambarlar, Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi konumunda bulunuyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oğuzlar'daki Geleneksel Ahşap Ambarlar - Son Dakika

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