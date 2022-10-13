Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

13.10.2022 12:21
Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, öğrencilerin yanı sıra polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (AKUP), Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), AFAD, itfaiye ve amatör telsizciler görev aldı.

Senaryo gereği tatbikatta, kent merkezindeki meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrası okuldaki öğrenciler hızlı bir şekilde okulun bahçesine toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul enkazında mahsur kalan 6 yaralı öğrenciyi kurtardı. Yaralı bir öğrenci ise okulun penceresinden itfaiye yardımıyla indirildi. Tatbikat, öğrencilere verilen bilgilerin ardından sonra buldu.

Tatbikatın öğrenciler adına verimli olduğunu ifade eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhammed Kılıçsallayan, "Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü. Dolayısı ile aslında biz 363 günün her günü buna dikkat çekmemiz lazım ama bu günlerde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu okulumuzu pilot okul olarak belirledik paydaş kurumlarımız ile amatör telsizcilerimiz kriz masasının oluşturdu. Bütün birimlerimiz bugün burada görevi yerine getirdiler. Son günlerde ilimizde ve bölgemizde çok ciddi depremler oluyor. depremler her zaman hazırlıklı olmamız lazım. En önemlisi de bu çocukların bilinçli olması lazım" dedi.

Öğrenciler ise yapılan tatbikatın gerçekçi olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler.

Daha sonra öğrencilere yangın söndürme işlemi uygulamalı olarak gösterildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Kahramanmaraş, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:46 Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement