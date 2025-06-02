Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler

Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler
02.06.2025 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesinde okul binası yapılan tadilat ile yeni yüzüne kavuşturuldu.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesinde okul binası yapılan tadilat ile yeni yüzüne kavuşturuldu. Yapılan tadilat çalışmaları kapsamında okulun her bir bölümüne bölgede şehit olan öğretmenlerin adı verildi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak önemli bir adım attıklarını belirterek, "Okulumuzun yanında bulunan, uzun süredir pasif durumda olan binamızı yeniden ele aldık. Ama sadece bir tadilat yapmadık. Bu binayı; vefa, şükran ve saygıyla yoğrulmuş bir eğitim alanına dönüştürdük. Beş sınıftan oluşan bu yapının her bir bölümüne, Erzurum'da görev yaparken şehit olan kıymetli öğretmenlerimizin adlarını verdik; Ragıp Köse, Nurullah Saraç, Ersoy Yorulmaz, Ali Bulut ve Alihan Han. Her biri bu topraklara ilim tohumu gibi saçılırken, en kıymetli olanı canını verdi. Biz de onların adını yaşatmak için somut bir adım attık" dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında rehberlik servisini, müzik sınıfını, resim sınıfını, kütüphaneyi ve laboratuvarı baştan sona yenilediklerini anlatan Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, "Bu alanlara sadece mobilya koymadık, anlam kattık. Çocuklarımız o sınıflara her girdiğinde bir ismi değil, bir hikayeyi, bir fedakarlığı görecek. Elbette bu ilk değil. Daha önce okulumuza modern bir konferans salonu kazandırdık. Sinema salonumuzu hizmete açtık. Ana sınıfımızı okul binasından çıkarıp, atıl durumdaki bir lojmana taşıyarak bağımsız, donanımlı bir anaokuluna dönüştürdük. Öğretmenler odamızı genişleterek eğitimcilerimize daha rahat bir ortam sağladık. Ancak bugün özellikle altını çizmek istiyorum: Şehit öğretmenlerimizin adını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu bir görevdir. Millet olarak değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak, o kadar güçlü oluruz. Soğukpınar İlk/Ortaokulu olarak bu bilinçle çalışmaya, üretmeye, yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, Yerel, Çat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
İstanbul’daki barış zirvesi sona erdi
İstanbul'daki barış zirvesi sona erdi
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:26:52. #7.13#
SON DAKİKA: Okulda her bir bölüme şehit öğretmenlerinin adını verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.