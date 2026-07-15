Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın cuma günü Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA
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