Oltu Anadolu Fen Lisesi Öğrencileri Model Uçak Yaptı

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Oltu Anadolu Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri Model uçak yaptılar. Teknofest yarışmasına katılmak isteyen öğrenciler büyük bir heyecan yaşıyor.

Yıl içerisinde boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, model uçak yaparak ileride ülkeye faydalı projeler de yer almak istediklerini söylediler.

Oltu Organize Sanayi bölgesinde iş insanı Oğuzhan Mercan'ın malzeme desteği verdiği öğrenciler kendi uçaklarını yaptı. Öğrenciler yaptıkları uçakları okul bahçesinde test ederek uçurdular.

Oltu Anadolu Fen Lisesi 9 sınıf öğrencilerinden Ömer Faruk Özdemir, "Okulumuz bünyesinde açılan model uçak kursunda sene başından buyan eğitimler aldık. Teknofest yaklaşıyor hayalimiz Teknofest'e katılmak. Ülkemiz de Selçuk Bayraktar abimizin yaptığı insansız hava araçlarını gördük heveslendik. Teknofest'e katılmak istedik. Ben okula ilk başladığımda daha çok doktor olmak istiyordum. Model uçak kursundan sonra çok daha ilgim artı. Şimdi uçak mühendisi olmayı düşünüyorum. Selçuk Bayraktar abimizle birlikte çalışmak isterim" dedi.

Oltu Anadolu Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Kazım Kardal ise "Bu senenin başından beri ekip arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle eğitmenimizle birlikte model uçaklar üzerinde çalışıyoruz. Daha yolun başındayız ama amacımız ilerleyen dönemlerde Teknofest yarışmalarına katılmak. Ayrıca okulumuzda bulunan öğrencilerden milli teknoloji hamlelerimize katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir. Umarım güzel işler başarırız" diye konuştu.

Oltu Organize sanayisinde faaliyet gösteren çelik fabrikasının sahibi iş insanı Oğuzhan Mercan da "Oltu Anadolu Fen Lisesi öğrencilerinin insasız hava aracı projelerinin olduğunu duydum, malzeme desteği istediler bizde yardımcı olduk. Öğrencilerimizin projelerine yardımcı olmaktan son derece mutluluk duyduk, bundan sonrada bu şekilde geleceğimize ışık tutacak umut verecek projelerin her zaman destekçisi olacağız" dedi. - ERZURUM