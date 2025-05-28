Oltu\'da El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi

Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen el emeği göz nuru ürünlerin yılsonu sergisi açıldı.

Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim ve Öğretim sezonunda kursiyerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açıldı.

Serginin açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik Oltu Belediye Başkan vekili İlhami Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Ticaret Odası Baki Karaca, Oltu Esnaf Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu ile okul müdürleri katıldı.

Oltu Halk Eğitimi Müdürü Ömer Zengin burada yaptığı konuşmada, "5-8 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Oltu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursların sergi açılışını yaptık. Bu konuda sene içerisinde kurs öğretmenlerimizle kursiyerlerimizle faydalı çalışmalar yaptık. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencilerimiz için çok faydalı çalışmalar yaptık. Bu konuda velilerimizin de takdirlerini aldık. Bu tür konularda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Özellikle özel eğim isteyen öğrencilerimiz topluma kazandırma adına çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Oltu Gençlik merkezi öğrencileri keman ve gitar dinletisi sundular. - ERZURUM