Oltu Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Oltu Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Oltu Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen mezuniyet programında öğrenciler, halay çekerek mezuniyet sevincini kutladılar. Programda okul müdürü, öğrenci temsilcisi ve protokol konuşmaları yapıldı. Mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve plaketler verildi. Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Mezun olan öğrenciler, orkestra eşliğinde halay çekerek eğlendiler.

31.05.2024 20:49
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Oltu Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet coşkusu

Mezuniyet sevincini halay çekerek kutladılar

ERZURUM - Oltu Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Okul bahçesinde yapılan mezuniyet programında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Doğru yaptı.

Doğru, "28. mezuniyetimizi kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Oltu Meslek Yüksek Okulu 1995 yılında kurulmuş okulumuz sekiz aktif bölümle Eğitim Öğretim dönemine devam etmekte. 17 Akademik personelimizle öğrencilerimize eğitim öğretim konusunda destek sağlıyoruz. Bugün 200 öğrencimizi mezun edeceğiz 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Öğrencilerimize danışmanlık yapan ve desteklerini esirgemeyen buradaki değerli Öğretim üyelerine ve elamanlarına hem velilerimiz adına hem de öğrencilerimiz adına ben bizzat teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekokul birincisi Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programı öğrencisi Betül Uğur öğrenciler adına konuşma yaptı. Okul birincisi Betül Uğur, konuşmasının ardından okul yaş kütüğüne 1.lik brövesini çaktı.

Protokol ve velilerin katıldığı programda Okul Öğrencilerden Burcu Hasret Güven ile Reyhan Bütün konuklara şarkı söylediler.

Okul birincisi ve Bölüm birincilerine protokol tarafından plaket verildi. Ardından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Daha sonra 200 öğrenci 10 dan geri sayım yaparak havaya kep fırlattılar. Erzurum'un Oltu ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin yıl içerisinde tasarladığı pul ve reklam çalışmaları sergilendi. Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ferdi Ayaz Öğrencilerinin çalışmalarını başarılı bulduğunu söyledi.

Mezun olan öğrenciler orkestra eşliğinde gönüllerince doyasıya halay çekip eğlendiler.

Kaynak: İHA

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