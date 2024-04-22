Oltulu Doğaseverler Grubu ve Erzurum Yürüyüş Ekibi Uzundere\'de Yürüyüş Yaptı

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Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Ekibi hafta sonu yürüyüşlerini Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Cancur Mezrasına gerçekleştirdiler.

Sabah erken saatlerde araçlarla Uzundere Çağlayan Mahallesi'ne giden 17 kişilik ekip, zorlu ve bir o kadarda dik olan Cancur Mezrası'na doğru yürüdü.

Yürüyüş grubu, Uzundere Çağlayan Mahallesi'nde 1150 rakımdan başladıkları yürüyüşlerini 2400 rakımda sonlandırdı. Katılımcılar gidiş-dönüş 15 km olan yürüyüşte zirvede muhteşem manzaranın keyfini çıkardı. Tortum Gölünü, Tortum Şelalesi'ni ve Ayvalı Barajını zirveden doyasıya seyrettiler.

Erzurum Yürüyüş Grubundan Ekrem Kadıoğlu, "Bugün Erzurum ve Oltu yürüyüş grubu olarak, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi ile Cancor Mezrası arasında 15 km yol yürüdük. Zirvede çok güzel manzara seyrettik. Buralara yılda birkaç sefer geliyoruz. Her gelişimizde farklı güzelliklerle karşılaşıyoruz" dedi.

Oltu Doğa Severler Yürüyüş Grubundan Emre Kızıltan ise, "Erzurum Yürüyüş Grubu ile Uzundere ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün 10 kilometresinde yemek molası verdik. Zirvede manzara muhteşemdi. Bir tarafta Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi bir tarafta Ayvalı Barajı, eşsiz güzel manzaralar eşliğinde mola verdik ve dinlendik. Güzel bir gün geçirdik. Yürüyüşümüze katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM