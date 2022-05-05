Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

05.05.2022 10:40
Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar Valiliği binasının çatısındaki olukta asılı kalan ebabil kuşu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Afyonkarahisar Valiliği binasının çatısındaki olukta asılı kalan ebabil kuşu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Burmalı mahallesi Park Yokuşu sokakta meydana geldi. Afyonkarahisar Valiliği'nin çatısındaki olukta bir kuşun asılı kaldığını ve çırpındığını gören çevredeki esnaflar olaya müdahale ederek kuşu kurtarmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca esnaflar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kuşun mahsur kaldığı çatıya çıkıp ardından özel bir aparatla kuşu kurtardı. Kurtarılan kuş ardından uçarak bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgide kuşun nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ebabil kuşu olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

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Karahisar, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Olukta asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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