Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün\'ün makam odası çiçek bahçesini aratmıyor

Yerel

Olur Belediye başkanlığına seçilen Vedat Ergün'ün makam odası çiçek bahçesini aratmıyor.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün'ün 'tebrik' ziyaretleri sürerken, gönderilen çiçekler nedeniyle başkanlık makamı ve odanın girişi adeta çiçek bahçesine döndü.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 49,8 oranında oy alarak Olur Belediye Başkanı seçilen Vedat Ergün göreve başladığı günden itibaren ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Başkan Ergün'ün göreve başlaması sebebiyle gönderilen çiçekler başkanlık makamı ve makam odası girişindeki sekreterya kısmını çiçek bahçesine çevirdi. Başkan Ergün mesaisinin büyük bir bölümünü kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çeşitli dernek üyelerini ağırlayarak geçiriyor. Bizzat yapılan ziyaretlerin yanı sıra birçok kurum ve kişi de makama gönderdikleri çiçeklerle Başkan Vedat Ergün'ü tebrik ve 'hayırlı olsun' dileklerini iletiyor. Ziyaretçilerin beraberinde getirdiği ve gönderilen çiçekler nedeniyle başkanlık makamında çiçekleri koyacak yer kalmayınca, çiçeklerin bir bölümü makamın girişinde yer alan sekreteryanın bulunduğu bölüme konmaya başlandı. - ERZURUM