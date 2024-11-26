Ömer Daştan\'ın 28. Kan Bağışı

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Erzurum da görevli Kur'an Kursu Öğreticisi Ömer Daştan örnek bir davranışta bulunarak Kızılay'a 28'nci kez kan bağışında bulundu.

Periyodik olarak bağışta bulunan din görevlisi Ömer Daştan, ayrıca gönüllü olarak düzenlediği bağış kampanyaları ile yüzlerce insanın bağış yapmasına vesile oldu.

Daştan, geçmiş dönemlerde özellikle kan bağışının azaldığı zamanlar yılda iki defa Aziziye İlçesinde defalarca kan bağışı kampanyası düzenledi.

Yaptığı son bağışlarla Ömer Daştan Kızılay'dan Gümüş madalya almaya hak kazandı. - ERZURUM