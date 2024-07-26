OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı - Son Dakika
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OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı

Samsun'da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından tekrar hizmet vermeye başladı. Havuz, 50 metre uzunluğunda 8 kulvarlı ve 5 metre derinliğinde olup, 1400 seyirci kapasitesine sahiptir. Üniversite personelinin yanı sıra tüm halkın da kullanımına açık olan havuz, ülkenin sayılı tesisleri arasında yer almaktadır. Açılışta yapılan yüzme yarışmalarında sporculara madalyaları takdim edildi.

26.07.2024 19:21
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- OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, gerçekleştirilen tadilat ve yenilemelerin ardından yeninden açıldı.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde bulunan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu 2001 yılında hizmete açılmıştı. Olimpik havuzun bazı yerleri zamanla tahrip oldu. 2021 yılında tadilata başlanan yüzme havuzu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.50 metre uzunluğunda 8 kulvarlı ve 5 metre derinliğinde çok amaçlı bir atlama havuzumuz bulunan havuz bin 400 seyirci kapasitesine sahip. Yüzme havuzu denize sıfır olması sebebiyle ülkenin sayılı tesisleri arasında yer alıyor.

"Bütün halkımızın kullanmasını arzu ettiğimiz bir yapı"

Havuzun açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Üniversitenin genel olarak hem kampüsü hem de üniversite içerisinde etkinlik alanlarını ve diğer alanlardaki imkanları olabildiğince üniversite personellerinin kullanmasını istiyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye'deki en fazla milli sporcu barındıran üniversitelerden bir tanesidir. 19 Mayıs şehri olan Samsun'un spor ile anılan, spora destek bir şehir olması Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bize gurur veriyor. Sadece yüzme havuzu değil bunun dışındaki imkanların da ayağa kaldırılarak bundan sonraki süreçte sağlığı tehdit etmeyecek şekilde kontrollerini sıklaştırmak şeklinde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu tesis üniversitenin işlettiği, üniversitenin bünyesinden kalan bir yapı ancak bütün halkımızın kullanmasını arzu ettiğimiz bir yapıdır. Üniversite personelinden özel olarak şunu istiyoruz: Lütfen kendinize vakit ayırın. Böylesine olimpik yüzme havuzunu bütün şartlara elverişli hale getirmek suretiyle Samsun halkının hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Üniversitedeki imkanlar sadece üniversitemizdeki öğrenciler açısından değil, eğitimde, okul öncesinde etkinlik yapmak isteyen her kulübe veya gruplara imkan sunacak. Üniversitemiz burada sadece işletme anlamında değil hem sağlık hem düzenleme açısından bir garanti olarak görüyorum. Burası üniversitenin bünyesinde olan bir yapı ancak bütün halkımızın kullanmasını arzu ettiğimiz bir yapıdır. Tesisin onarımını yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederim" dedi.

Havuzun açılışında farklı yaş kategorilerinde yüzme yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda yarışan sporculara Rektör Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula ve protokol üyeleri madalyalarını takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı - Son Dakika

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