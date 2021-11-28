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Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi - Son Dakika

Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi

28.11.2021 12:58

Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi Op. Dr. Temur Bülbül'ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları uğurladı Uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra gece saatlerinde hayatını kaybeden Op. Dr.

Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi

Op. Dr. Temur Bülbül'ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları uğurladı

GAZİANTEP - Uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra gece saatlerinde hayatını kaybeden Op. Dr. Temur Bülbül, kurucu yönetim kurulu başkanı olduğu Gaziantep Özel Hatem Hastanesi önünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süre kanser tedavisi gören ve gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Temur Bülbül için tören düzenlendi. Kurucu yönetim kurulu başkanı olduğu Gaziantep Özel Hatem Hastanesi önünde düzenlenen törene, Op. Dr. Temur Bülbül'ün ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları katıldı.

Törende, Op. Dr. Temur Bülbül'ün özgeçmişi okunduktan sonra Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen kısa bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında göz yaşı döken ve büyük bir acı yaşadıklarını söyleyen Başhekim Dr. Hüseyin Esen, "Hastanemizin kurucu yönetim kurulu başkanı Dr. Temur Bülbül, 3 yıldır verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Dr. Temur Bülbül'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Hastanemizin kurucu yönetim kurulu başkanı, güler yüzlü, hayat dolu, merhametli Temur abimizi kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. O, bize hep ışık tuttu ve örnek oldu. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Dr. Temur Bülbül her daim kalbimizde olacak. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra hastane karşısındaki Ulu Cami'de Dr. Temur Bülbül'ün cenaze namazı kılındı. Bülbül'ün cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle merkez mezarlığında defnedilecek.

Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi
Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi
Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi
Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi

Gaziantep, Cenaze, Kanser, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Op. Dr. Temur Bülbül için kurucusu olduğu hastanede tören düzenlendi - Son Dakika
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