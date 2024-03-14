Ordu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışması kapsamında ilk günden 300 metrelik kısım tamamlandı. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

14.03.2024 14:58  Güncelleme: 15:03
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunda toplam uzunluğu 3 kilometre olacak olan sıcak asfalt çalışması başladı. İlk günden 300 metrelik kısımda çalışmaları tamamlayan ekipler, hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içerisinde geri kalan güzergahta da çalışmalarını bitirerek, yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Yıllardır özlemle beklenen yollarının asfalta kavuştuğunu söyleyen Gültepe Mahalle Muhtarı Aylin Çalış, çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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