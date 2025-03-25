Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Marul Fidesi Desteği

Ordu'da Büyükşehir yetiştiriyor, üreticiler kazanıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendi seralarında yetiştirerek üreticilerle buluşturduğu 600 bini aşkın marul fidesi, örtü altı yetiştiricilerine kış aylarında önemli katkılar sağladı. Bu sayede sezon boyunca uygun maliyetle kaliteli ürün elde eden üreticilerin de yüzü güldü.

Göreve geldiği günden bu yana nitelikli tarım çalışmalarına önem veren, tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek ve eğitim veren programlar uygulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretimi teşvik ederek 34 bin dönümü aşan atıl tarım arazisini verim ve üretime kazandırdı. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi seralarında ürettiği 600 bin adet marul fidesini 2024 yılının son aylarında kış gelmeden üreticilerle buluşturdu.

Sebze fidesi yetiştiriciliği için gerekli olan tohum ve malzemelerin alımını yapan Büyükşehir Belediyesi, kendi kurduğu seralarda kendi imkanlarıyla yetiştirdiği fideleri sembolik bir katkı payı alarak üreticilere dağıttı. Böylece hazır almak yerine tohumdan fide yetiştirme uygulamasıyla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bu faaliyet için ödenen tutar yaklaşık 5 kat azalırken üretici içinde ekonomik getirisi yüksek olan bir ürüne dönüştü.

"Üretip kazanç sağladığımız fidemiz ve üretim yaptığımız seramız belediyemizin destekleriyle oldu"

Ordu'da örtü altı yetiştiriciliği yapan ve Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği marul fidelerini alarak dikimini yapan üreticiler, desteklerin kendilerini çok memnun ettiğini belirttiler. Altınordu Burhanettin Mahallesinde örtü altı yetiştiriciliği yapan Selim Alptekin, üretimini yaptıkları marul fidelerinin yanı sıra üretim yaptıkları serayı da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kurduklarını aktardı. Alptekin, "Kasım ayında dağıtımı yapılan marul fidelerini alarak seralarımızda dikimini yaptık. Kış sezonunda 3 binin üzerinde marul üretiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız fideler gerçekten çok kaliteli. Bu ürünün Büyükşehir Belediyesi sayesinde bize olan maliyeti az olurken getirisi güzel oluyor. Bu fideleri ürettiğimiz seramızı da Büyükşehir Belediyemizin katkısı ile kurmuştuk. 2-3 yılda kendisini amorti etti ve kara geçtik. Tüm bu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

"Az maliyetle güzel üretim yapıyoruz"

Altınordu'nun Boztepe Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Mahmut Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesinden alınan marul fidelerinin verim ve kalite olarak çok daha güzel olduğunu vurguladı. Az maliyetle karlı bir sezon geçirdiklerini aktaran Yılmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyemizden fideleri alıp seralarımıza diktik. Sezonda 10 bin adete yakın fide yetiştirip satışını yapıyoruz ve ekmek paramızı kazanıyoruz. Bize verdiği tüm bu destekler dolayısıyla Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.