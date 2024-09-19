Ordu'da Gaziler Günü Etkinlikleri

Yerel

Ordu'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu Valiliği tarafından hazırlanan program, Tayfun Gürsoy Parkı'ndan Atatürk anıtına kadar 103 gazi, 103 ortaöğretim öğrencisi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği ile başladı. Ardından, Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk sunma töreniyle devam etti.

Törende, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Celal Tezcan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından çelenk sunuldu.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenin ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" adlı spor etkinliği düzenlendi.

Programda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Törene, protokol üyelerinin yanı sıra gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - ORDU