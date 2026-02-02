Ordu\'ya 2 bin araçlık otopark

Ordu 19 Eylül Stadyumunun yıkıldığı alanda ilk etapta 416 araç kapasiteli olarak planlanan ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yeniden revize ettirilerek 2 bin araçlık otopark kapasitesine ulaştırılan Millet Bahçesi ve Otoparkı inşaatı hızla sürüyor.

İki katlı olarak planlanan otoparkın ilk katında çalışmalar tamamlanırken halen ikinci katın inşaatı sürüyor.

Millet Bahçesi ve 2 bin araçlık otoparkın Ordu için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, isteğimiz üzerine projeyi revize etti. 416 araçlık olarak planlanan otopark, 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı. Aynı zamanda muhteşem bir park alanı da ortaya çıkacak. Ordu'muza, Karadeniz'imize ve ülkemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Mutluluğumuz büyük. Yatırımın bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Modern bir yaşam alanı

Kent meydanı, sosyal ve kültürel aktivite alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı haline gelecek olan Millet Bahçesi ve otoparkının tamamlanmasıyla birlikte Altınordu şehir merkezindeki otopark sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşacak.

Dört noktada büyük otopark hamlesi

Öte yandan Ordu'da hem trafik yükünün azaltılması hem de daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir şehir yapısının oluşturulması amacıyla yeni otoparkların inşası sürüyor. Bu kapsamda 2000 araçlık Millet Bahçesi yeraltı otoparkının yanı sıra eski Otogar alanında 2 katlı 500 araçlık, Park Melet'te 2 katlı 500 araçlık, Millet Düzü'nde 2 katlı 241 araçlık olmak üzere toplam 3 bin 241 araçlık otopark çalışmalarının inşaatları hızla sürüyor. - ORDU