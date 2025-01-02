Ordu'da 5,5 Yılda 269 Kilometre Kanalizasyon Hattı Tamamlandı - Son Dakika
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Ordu'da 5,5 Yılda 269 Kilometre Kanalizasyon Hattı Tamamlandı

Ordu\'da 5,5 Yılda 269 Kilometre Kanalizasyon Hattı Tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5,5 yıl içerisinde 19 ilçede toplam 269 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Başkan Güler, altyapı çalışmalarının 2025'te de süreceğini belirtti.

02.01.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri tarafından, 5,5 yıllık süre içerisinde 19 ilçede 269 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2'inci 5 yıl için çalışmalara başlamasının ardından ilçelerde yoğun mesaiye başlayan ekipler 5,5 yılda 19 ilçede 269 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlayarak hizmete aldı. OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Güler, ilçelerde sorunları kalıcı olarak çözmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Hilmi Güler'in 2'inci dönemine başlamasından sonra 5,5 yılda ilçelerde altyapı çalışmalarına hız veren OSKİ ekipleri şimdiye kadar, Akkuş ilçesinde 6, Altınordu ilçesinde 58, Aybastı ilçesinde 12, Çamaş ilçesinde 2, Çatalpınar ilçesinde 9, Çaybaşı ilçesinde 5, Fatsa ilçesinde 45, Gölköy ilçesinde 11, Gülyalı ilçesinde 6, Gürgentepe ilçesinde 6, İkizce ilçesinde 4, Kabadüz ilçesinde 5, Kabataş ilçesinde 6, Korgan ilçesinde 11, Kumru ilçesinde 10, Mesudiye ilçesinde 24, Perşembe ilçesinde 12, Ulubey ilçesinde 5 ve Ünye ilçesinde 32 kilometre kanalizasyon hattı yaparak hizmete aldı.

Öte yandan Ordu'nun 19 ilçesinde sürdürülen alt ve üstyapı çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 5,5 Yılda 269 Kilometre Kanalizasyon Hattı Tamamlandı - Son Dakika

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