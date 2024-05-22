Ordu\'da 50 Yıldır Bakkal Dükkanı İşleten Aydın Bektaş, İşine ve İnsanlara Olan Saygısıyla Örnek Oluyor

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Ordu'da yarım asırdır bakkal dükkanı işleten Aydın Bektaş, işine ve insanlara olan saygısıyla örnek oluyor. 50 yıl önce amcasından devraldığı bakkal dükkanının kapısını, her gün takım elbise giymeden ve sakal tıraşı olmadan açmayan Bektaş, disiplinli tavrıyla dikkat çekiyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde, amcasından devraldığı bakkal dükkanını yarım asırdır sürdüren Aydın Bektaş (72), bir gün bile sakal tıraşı olmadan, takım elbise giymeden ve kravat takmadan iş yerinin kapısını açmıyor. Bektaş, görünümüyle insanların takdirini toplarken, bunu kendisine ve insanlara olan saygısından yaptığını belirtiyor. Bektaş'ın mahalle sakinlerinin takdirini kazanan bu tutumu esnaf gençlere de örnek oluyor.

"1974 yılından bu yana bakkal dükkanını işletiyorum"

1964 yılında açılan bakkal dükkanını 1974 yılında devraldığını ve o günden bu yana devam ettirdiğini söyleyen Aydın Bektaş, "Askere gidene kadar amcam ile birlikte çalıştık, 1974 yılında ben devraldım, o günden bu yana devam ettiriyorum. Burası şehir merkezine yakın olmasına rağmen geçmiş yıllarda uzun kuyruklar oluşurdu, insanlar sıraya girerdi. Ancak şu anda insan sayısı da azaldı, yine de bunlara rağmen bir gelenek gibi bakkalımızı çalıştırmayı devam ettiriyoruz. Buradan bir ihtiyacı olan başka bir yere gitmeden işini görebiliyor" diye konuştu.

"Tıraş olmayı ve takım elbise giymeyi bir gün bile aksatmam"

Her gün sakal tıraşı olduğunu ve takım elbise giydiğini ifade eden Bektaş, "Bu benim kendi özverim. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir. Bir günü aksatmam mümkün değildir. Önce kendime saygımdan, sonra da insanlara olan saygımdan dolayı kendime dikkat ediyorum. İnsanoğlunu elbise değil önce kişilik gösterir ancak kişiliğe de yakışan ona giydirdiğindir. İnsanlar bize alıştı, böyle olduğumuzu biliyorlar, benim bu şekilde giyinmemden ve gezmemden mutlu oluyorlar" ifadelerine yer verdi.

Müşterilerinin takdirini topluyor

Vatandaşlar, yıllarca muhtarlık da yapan Aydın Bektaş'ın her gün sakal tıraşı olup, takım elbise giyerek bakkalını açtığını, kendisine ve müşterilerine her zaman saygılı olduğunu söylediler. Mahalle sakinleri ve müşteriler kendisini bu şekilde gördükleri için mutlu olduklarını da belirttiler. - ORDU