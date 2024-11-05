Ordu'da 65 Yaş Üstü Yalnızlara Ücretsiz Akıllı Saat Desteği - Son Dakika
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Ordu'da 65 Yaş Üstü Yalnızlara Ücretsiz Akıllı Saat Desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz 'akıllı saat' uygulaması, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara güvenli bir yaşam sağlıyor. Alzheimer hastaları için özel olarak tasarlanmış saatler, anlık konum takibi, düşme sensörü gibi özelliklerle donatılmış durumda.

05.11.2024 19:38
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Ordu'da yaşayan 45 kişi 'akıllı saat' ile güvende

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü yalnız yaşayanlar için hayata geçirilen ücretsiz 'akıllı saat' uygulaması vatandaşları güvende hissettiriyor. Özellikle Alzheimer hastalarının yakınları tarafından tercih edilen saat, Ordu'da 45 kişi tarafından kullanılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sosyal belediyecilikte örnek projeler hayata geçiriliyor. Bu projelerden biri olan akıllı saat uygulaması da vatandaşlardan oldukça takdir topluyor. Bu kapsamda Ordu'da devam eden uygulamadan ailesinden uzak, yalnız yaşayan vatandaşlar yararlanıyor. Çeşitli özellikleriyle donatılmış olan saat, bireylerin yakınları arasında kolay ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlıyor.

Anlık konumlarının görüntülenebilmesi, düşme sensoru ile tehlikeyi bildirmesi, ilaç hatırlatma ile nabız ve kalp atışlarını ölçebilme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcısı özellikleriyle donatılmış olan akıllı saat, daha çok Alzheimer hastaları için ailelerin tercihi oluyor. Böylelikle aile, büyüğünü bu cihaz ile kolayca takip edebiliyor.

Daha öncesinde Ordu'da yaşayan Alzheimer hastası Suzan Rüzgar, Fatma Pelit ve Gülbeyaz Keskin'in kaybolması ve bulunduktan sonra aileleri tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi üzerine akıllı saat tesliminde bulunulmuştu. Alzheimer hastaları başta olmak üzere Ordu'da toplamda 45 kişi bu saatten faydalanıyor.

Yalnız kalan ya da bakıma muhtaç olan vatandaşların kendilerinin ve yakınlarının daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak olan akıllı saate başvuruda bulunmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden 'hizmetlerimiz' butonundan, 'Sosyal Yardım Online Başvuru'ya tıklayıp projeye talepte bulunabiliyorlar. Akıllı saat tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşa teslim ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 65 Yaş Üstü Yalnızlara Ücretsiz Akıllı Saat Desteği - Son Dakika

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