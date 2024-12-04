Ordu\'da Aşevi, Her Gün 1000 İnsana Sıcak Yemek Dağıtıyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından 5 yıl önce kurulan ve Ordu'nun manevi önderlerinden Buharalı Şakir Efendi'nin adının verildiği aşevinden her gün yüzlerce insanın kapısına sıcak yemek bırakılıyor. Her gün özenle pişirilen yemekler sadece şehir merkezlerine değil, ulaşımın en zorlu olduğu bölgelere ulaştırılarak sofraları bereketlendiriyor.

Üstelik bu hizmet ihtiyaç sahibi bireylere tamamen ücretsiz veriliyor. Özellikle evinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşlar yaz kış demeden kapılarına gelen bu hizmetten ise oldukça memnuniyet duyuyorlar.

"Yemekleri ailemize yapıyormuş gibi özenle hazırlıyoruz"

Aşevinde gece 01.00 sıralarında başlayan yemek mesaisi sabahın ilk ışıkları ile birlikte sona eriyor. Aşevi aşçısı Oğuzhan Tekneci, her gün 1000 kişiye yemek pişirdiklerini belirterek, "Burada her gün bu işi yapıyoruz ama sanki tanımadığımız insanlara değil de ailemizden birilerine yapıyormuşçasına bir özveri ile yapıyoruz. Bazen oluyor ki bizden istekleri menülerde oluyor, onlara özel yemekler de çıkardığımız oluyor. Biz o zaman daha çok mutlu oluyoruz" dedi.

Gıda güvenliği ve hijyen kuralları ön plandı

Gıda Mühendisi Elif Duru Türk, aşevinde gıda güvenliğine ve hijyen kurallarına uygun üretim yaptıklarını kaydederek, "Yemek gönderdiğimiz vatandaşlarımızın sağlığına dikkat ederek daha az yağlı zaman zaman daha az tuzlu yemekler yapıyoruz. Yemeklerimiz yapıldıktan sonra da uygun şekilde paketlemelerini yapıyoruz. Aynı zamanda yemeklerin sıcaklıklarını düşürmemek için terboxlarla yemeklerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

19 ilçede günlük 1000 kişiye yemek ulaşıyor

Günlük 1000 vatandaşa yemek ulaştıklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofraları boş bırakmadıklarını ifade ederek, "19 ilçede günde 1000 vatandaşımıza yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yemeklerimiz kapı kapı dağıtılıyor. Şu anada kadar 5 yılda 800 bin yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Yemeklerimizle ilgili dönüşler bizim için çok önemli. Sürekli onlarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Onlarla aile gibi olduk. Biz her zaman onların yanındayız. Onlara bir telefon uzağındayız. Onların bir duası, gülümsemesi bizlere çok şey ifade ediyor. Burada keyifle ve mutlulukla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmetten çok memnunuz"

Kimi hasta kimi yaşlı kimi ise engelli. Büyükşehir Belediyesi hepsinin kapısı tek tek çalıyor. Özenle hazırlanan yemeklerle her gün belirli saatte sıcak yemekleri vatandaşlara teslim ediyorlar.

Vatandaşlar aldıkları hizmetten oldukça mutlu, özellikle hasta ve yaşlı vatandaşlar yaz kış demeden kapılarını çalan Ordu Büyükşehir Belediyesine minnettarlar. Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemekleri ile sofları bereketlenen vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdiler:

"Günlük yemek ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Büyükşehirden her gün sıcak yemeğimizi alıyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Bu yemekler her gün kaç kişiye ulaştırılıyor. Bir kişi iki kişi değil belediyemiz kaç kişiye ulaşıyor. Allah bereketini bol versin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun." - ORDU