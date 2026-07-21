Mahkemenin İptal Ettiği Maden Sahasında Yeni Çalışma İddiası - Son Dakika
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Mahkemenin İptal Ettiği Maden Sahasında Yeni Çalışma İddiası

21.07.2026 15:23  Güncelleme: 16:15
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde mahkeme kararıyla iptal edilen bentonit madeni projesine rağmen yol betonlanması ve izinsiz ölçüm yapıldığı iddiaları üzerine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Köylüler, yargı kararının yok sayıldığını ve maden sahasının açılması halinde bölgenin doğal yapısının geri dönülmez şekilde zarar göreceğini belirtti.

(ORDU) - Haber: Gençağa Karafazlı

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde bentonit madeni gerilimi yeniden yükseldi. Mahkeme kararıyla iptal edilen maden sahasına giden yolun betonlanması ve bölgede izinsiz ölçüm yapıldığı iddiaları üzerine mahalle sakinleri yeniden harekete geçti.

Uzun süredir MCL Bentonite firmasının bölgede hayata geçirmek istediği bentonit madeni projesi için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı yargı süreci sonunda iptal edilmişti.

Mahalle sakinleri, köyde uzun süredir yapılmayı bekleyen birçok yol bulunmasına rağmen yalnızca maden sahasına ulaşımı sağlayan yolun betonlanmasına tepki gösterdi.

Yeni Sayaca Çevre Platformu (SAYÇEP) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Berçin, bölgenin coğrafi yapısının açık ocak madenciliğine uygun olmadığını belirterek, "Açık ve kontrolsüz madenciliğe karşıyız. Bu konuda mahalle halkıyla tam bir toplumsal mutabakat içindeyiz. Bu büyüklükte bir hafriyat çalışması köyümüzde yaşamı fiilen imkansız hale getirir" dedi.

"MAHKEME KARARI YOK SAYILIYOR"

Berçin, asıl kaygılarının yargı kararıyla iptal edilen maden sahasında yeni çalışmalar başlatılması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Günde 2-3 aracın dahi geçmediği bu yolda, gerekli ÇED süreci tamamlanmadan çalışmalar yürütülüyor. İddialara göre Ulubey Belediyesi de maden sahasına ulaşımı sağlayacak beton yol çalışması yaparak bu faaliyete taşeronluk ediyor. Hukuken durdurulmuş bir projeyle bağlantılı bu çalışmaların, mahkeme kararını fiilen etkisiz hale getirdiğini düşünüyoruz."

SAYÇEP, Ordu Valiliği ve Ulubey Kaymakamlığı'na çağrıda bulunarak çevresel izin süreçleri tamamlanmadan bölgede herhangi bir çalışma yapılmamasını istedi.

"YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARI TERK ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Yeni Sayaca Mahallesi Muhtarı Dursun Berçin ise bölgede yaklaşık bir yıl önce sondaj çalışmaları yapıldığını belirterek, şirketin daha sonra ÇED sürecini başlattığını söyledi.

Berçin, "Valilik tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti. Karara karşı itirazlarımızı hazırladık ve gerekli kurumlara başvuracağız. Maden sahası hayata geçirilirse yollarımız, bağlarımız ve bahçelerimiz yok olacak. Bu bölgede yaşamamız mümkün olmayacak. Topraklarımızı terk etmek zorunda kalacağız. Ancak vatandaşlarımızın desteğiyle bu madeni istemediğimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Beytullah Ulubey de şirketin arazi sahiplerine yüksek bedelli kiralama ve kamulaştırma vaatlerinde bulunduğunu öne sürdü.

Yaklaşık 500 dönümlük alanda 100 metre derinliğe kadar kazı yapılmasının planlandığını iddia eden Ulubey, çıkarılacak hafriyatın bölgenin doğal yapısını geri dönülmez biçimde değiştireceğini savundu.

Bölgenin heyelan ve su baskınlarına açık olduğuna dikkat çeken Ulubey, madencilik faaliyetinin Civil Irmağı'nı ve çevredeki ekosistemi olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulubey, Çevre, Yerel, Yargı, Maden, Ordu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahkemenin İptal Ettiği Maden Sahasında Yeni Çalışma İddiası - Son Dakika

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