Ordu'da Bir Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da Bir Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Ordu\'da Bir Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, vatandaşların şikayetleri üzerine zabıta ekipleri tarafından bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre sağlığını tehdit eden atıkların boşaltılmasının ardından, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

04.11.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kişilik ailenin yaşadığı evden 2 kamyon çöp çıkartıldı.

Altınordu'nun Bucak Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayılarak çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti. Belediye personeli, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, çevre sakinleri derin bir nefes aldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Bir Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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