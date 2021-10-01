Ordu'da derelerdeki ıslah çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından, Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi'nde ıslah ve kazı-dolgu çalışmaları devam ediyor.

Altınordu ilçesinin en işlek caddesini ikiye bölerek Karadeniz'e dökülen Bülbül Deresi'nde, Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve DSİ tarafından çalışma yürütülüyor. Her yıl düzenli olarak temizlik ve ıslah çalışmalarının gerçekleştirdiği derede, bu yıl da rutin çalışmaların yanı sıra kazı dolgu çalışmaları ile de taşkın riski azaltılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Bülbül Deresi'nde taban düzenlemenin yanı sıra kazı çalışmaları ve 100 metre uzunluğunda, 4,40 metre genişliğinde iki taraflı dolgu çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda dere içerisine yapılan dolgu çalışmaları ile hem taşkın riski azaltılıyor, hem de duvarların temelleri besleniliyor. Aynı zamanda biriken taş, toprak vb. malzemelerle bitki artıkları iş makineleri ve kamyonlar vasıtasıyla temizleniyor.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddeden geçen Bülbül Deresi, ekiplerin yaptığı çalışmalarla hem daha temiz hem de daha estetik görünmesi sağlanacak. - ORDU