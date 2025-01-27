Ordu'da ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücüleri denetlendi
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ve Denetleme Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde 16 dolmuş kontrol edilirken, taşıma sınırından fazla yolcu aldıkları tespit edilen 4 dolmuş sürücüsüne toplamda 3 bin 108 lira cezai işlem uygulandı.
Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Yerel › Ordu'da Dolmuş Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?