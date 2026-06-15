Ordu\'da \'Engelsiz Rota\' uygulaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediye tarafından düzenlenen "Engelsiz Rota" uygulaması kapsamında gezi öncesi vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Güler, herkesin mutlu olduğu bir Ordu için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve şehrin doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini yakından tanımalarına imkan sunmak amacıyla "Engelsiz Rota" çalışmasını hayata geçirdi. Uygulamayla birlikte bir araya getirilen vatandaşlar şehrin destinasyonlar alanlarında gezme imkanı buluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi programın 3. turunu düzenledi. Geziye katılmak üzere bir araya gelen vatandaşları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler karşıladı.

"Engelsiz bir hayat yaşamalarını istiyoruz"

Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Güler uygulamayla ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Güler, "Ordu hepimizin, dolayısıyla burada herkesin mutlu olması lazım. Bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetlerine sunuyoruz. Herkesin mutlu olması, engelsiz bir hayat yaşamasını istiyoruz. O bakımdan bu projeyi başlattık. Ordu'nun güzelliklerini, imkanlarını onlar ile paylaşmak istedik" dedi.

Vatandaşlar ise kendileri için sunulan hizmetten çok memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

Uygulama kapsamında Ordu'nun önemli turizm noktalarını ziyaret eden vatandaşlar, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, sosyal etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, engelli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif yer alabilmeleri amacıyla çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - ORDU