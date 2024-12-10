Ordu\'da İçme Suyu Depo Çalışmalarında Yüzde 70 Tamamlandı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, bin 500 hanenin faydalanacağı içme suyu depo çalışmalarında yüzde 70'lik bölüm tamamladı.

Yatırım çalışmalarına ara vermeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü ilçelerde vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesinde 1500 haneye içme suyu sağlayan ve kapasitesi nedeniyle yetersiz kalan depo yeni ve modern şekli ile yenileniyor. Daha önce 80 metreküp olan içme suyu deposu 6 kat daha da artırılarak 500 metreküp seviyesine çıkartıldı. Geçen günlerde başlanan çalışmalarda ekipler yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

Çalışmaların ardından mahallede yaşanan su sıkıntılarının önüne geçileceği belirtiliyor. - ORDU