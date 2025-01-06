Ordu'da İhtiyaç Sahiplerine Online Sosyal Market Düzeni

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Ordu'da ihtiyaç sahiplerine 'online' kolaylık

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal market, online sipariş sistemi ile 19 ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların markete gelmeden ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını imkan sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehre kazandırılan sosyal marketin onl-ine sipariş sistemi ile bir ilke öncülük ediliyor. Türkiye'de bulunan örneklerinden farklı bir sistemle hizmet veren sosyal market ile 19 ilçedeki vatandaşlar markete gelmeden de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.

İhtiyaçlar kapılarına teslim ediliyor

Vatandaşlar, cep telefonlarından online sipariş uygulamasına girerek, koli yardımlarından uzak sadece kendi belirledikleri kişisel ihtiyaçlarını sepetlerine ekliyor. Sosyal markette onaylanan siparişler hazırlanıyor ve kısa sürede Ordu'nun tüm ilçelerine kadar götürülerek vatandaşlara teslim ediliyor. Vatandaşlar için en ince ayrıntısına kadar düşünen Büyükşehir Belediyesi, internet erişimi olmayan, yaşı ve diğer nedenlerden dolayı sistemi kullanamayanlar için de tüm ilçe belediyeleri ile ortak çalışarak yetkin kişilerce vatandaşlara yardımcı oluyor.

Vatandaşlar, kendilerine bir telefon uzaklığında olan bu hizmet sayesinde hayatlarının kolaylaştığını belirtiyor.