Ordu'da Kadınlar Tel Kırma ile Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Kadınlar Tel Kırma ile Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

26.05.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarında öğrendikleri tel kırma ürünlerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Kurslar sayesinde istihdam fırsatları da elde ediyorlar.

Kadınlar, tel kırma ürünleri yaparak aile ekonomine katkı sağlıyor

ORDU - Ordu'da kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda öğrendikleri tel kırma eserleri satarak hem aile bütçelerine katkı sunuyor, hem de boş vakitlerini sanat ve meslek öğrenerek değerlendiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ORMEK, vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanları da sunuyor. Her yıl binlerce vatandaşın eğitim gördüğü kurslarda kursiyerler tarafından üretilen ürünler yurt içi ve yurt dışında birçok şehre satılarak hem istihdam hem de Ordu'nun tanıtımına katkı sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışına satış yapılıyor

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ORMEK'lerde bu kapsamda açılan 'Tel Kırma İşlemeciliği Kursu' kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fatsa ilçesindeki ORMEK'te yıllardır devam eden kursa katılan kadınlar, alanında profesyonelleşerek hızlı ve el emeği göz nuru ürünler yapıyor. Bu kurslara giden kursiyerler hem sanat öğreniyor, hem de yaptıkları el sanatlarını satarak aile bütçelerine katkı sunuyor. Bazılarının yurt dışına da satış yaptığı kadınlar, siparişleri yetiştirmekte zorluk çekerken bu sorunu da birbirlerine yardım ederek çözüme kavuşturuyor.

Kadınlar, hobi olarak başladıkları bu işte çok fazla ilerlediklerini ve ürünlerini farklı illerin yanı sıra yurt dışına gönderdiklerini söylediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Kadın, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Kadınlar Tel Kırma ile Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

19:40
77 yaşındaki adam, kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam, kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
19:36
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
05:01
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
03:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
02:49
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:16:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Kadınlar Tel Kırma ile Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.