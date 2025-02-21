Ordu'da Karla Mücadelede Tarihi Başarı: 4.750 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Ordu'da Karla Mücadelede Tarihi Başarı: 4.750 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, son yılların en yoğun kar yağışında 434 iş makinesi ve 615 personelle 4.750 kilometre yolu ulaşıma açmayı başardı. Ekipler, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için acil durumlara öncelik veriyor.

21.02.2025 17:51
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OBB, karla mücadelede tarih yazıyor

434 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinden itibaren 4 bin 750 kilometre uzunluğunda yolu ulaşıma açtı

ORDU - Son yılların en şiddetli kar yağışlarının yaşandığı ve kar kalınlığının ortalama 105 santimetre olduğu Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini seferber ederek karla mücadelesini sürdürüyor. Aralıksız yağan kar ve zorlu coğrafyada 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmalar yürütülürken, sabah saatlerinden itibaren toplamda 4 bin 750 kilometre uzunluğunda yol ulaşıma açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Yüksek rakımlı ilçelerde 1,5 metreye ulaşan kar yağışı gece itibari ile kentin tamamında etkili oldu. 5 gündür teyakkuzda olan ve son 2 gündür ise yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarla 4 bin 750 kilometre yolu ulaşıma açtı, 82 hasta ve 17 cenazeye müdahale edildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç ve iş makinası sayısını artırarak çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, hasta ve acil durumlara öncelik verirken, tüm ihbarları değerlendirmeye de özen gösteriyor. Ambulans ve acil durum ekiplerinin yollarını açmaya yardımcı olan ekipler, yer yerde hastaları iş makinaları ile sağlık kuruluşlarına ya da ambulanslara teslim ediyor.

Kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için kırsal ve imarlı alanlarda 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece boyu ve sabah saatlerinde yürüttüğü çalışmalarla 4 bin 750 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen bazı ekipler ise yalnızca hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının yollarında hizmet veriyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme işlemini yürüten ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor. Yapılan çalışmalarla hastane ve diğer tüm sağlık kuruluşlarının yolları sürekli olarak açık tutuluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Karla Mücadelede Tarihi Başarı: 4.750 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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