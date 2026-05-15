Ordu\'da madencilik faaliyetleri masaya yatırıldı

Ordu'da yürütülen madencilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla "Madencilik Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Ordu Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki madencilik faaliyetleri tüm yönleriyle değerlendirildi. Toplantıda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, madencilik faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların kamuoyunda soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ele alınması amacıyla toplantının düzenlendiğini söyledi.

Konuya ilişkin tüm süreçlerin şeffaf şekilde değerlendirileceğini belirten Vali Erol, "Arazi kullanım kararlarının verildiği kurul ve komisyonların yaptığı çalışmalar ile bu çalışmaların içeriği hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Sunumların ardından herkesin aklına takılan soruları doğrudan sorabileceği ve cevap alabileceği bir ortam oluşturmak istedik" dedi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ise son dönemde kamuoyunda gündeme gelen madencilik faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum hazırladıklarını ifade etti. Madenciliğin insan yaşamındaki önemine dikkat çeken Narin, madenin savunmadan ulaşıma, altyapıdan günlük yaşama kadar birçok alanda temel ihtiyaç olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca, ülke genelinde ve Ordu'daki madencilik projeleriyle ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pekdemir tarafından sunum gerçekleştirildi. Mera, yaylak ve kışlak alanlarına ilişkin maden projeleri hakkında Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Recai Gündüz, tarım arazilerine ilişkin süreçler hakkında ise Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Hüseyin Çakır bilgilendirmede bulundu.

Toplantının sonunda söz alan ilgililer, madencilik faaliyetlerine ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çeşitli çevre derneklerinin temsilcileri de katıldı. - ORDU