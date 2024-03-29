Ordu'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.03.2024 17:48
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Ordu'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerlemekte olan Mehmet Baş yönetimindeki 52 ACH 525 plakalı pikap ile tali yoldan çıkmakta olan Semih Uygun yönetimindeki 55 AUZ 44 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Semih Uygun ile motosikletin arka koltuğunda oturan Kerem Osman Aşıkoğlu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan kaza bölgesinde bulunan vatandaşlar aynı sokak üzerinde birden fazla kazanın meydana geldiğini dile getirerek yetkililerden kasis yapılması için çözüm istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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