Ordu Gençlik Kütüphanesi, YKS Öncesi Öğrencilere Kamp Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Ordu Gençlik Kütüphanesi, YKS Öncesi Öğrencilere Kamp Merkezi Oluyor

03.06.2025 15:42
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gençlik Kütüphanesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlığı yapan öğrencilere hizmet vermeye başladı. Öğrencilere çorba ve çay ikram edilen merkez, modern olanakları ile dikkat çekiyor ve öğrenciler tarafından beğeniliyor.

Ordu Gençlik Kütüphanesi, YKS öncesi öğrencilerin kamp merkezi oldu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ordu Gençlik Kütüphanesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilerin kamp merkezi oldu. Merkezde sınava hazırlanan öğrencilere çorba ve çay ikramı da yapılıyor.

Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde halkın kullanımından uzak tutulan sahil bandı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, 'kıyalar halkındır' kararı ile halkın kullanımına açıldı. 2020 yılında başlatılan çalışmalarla Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden yüksek ölçekli binaların yıkımı sonrası yapılan peyzaj çalışmaları ile alan farklı bir görünüme kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öğrencilere hediyesi olan Gençlik Kütüphanesi, öğrencilerin vazgeçilmez noktalarından oldu. Günün şartlarına uygun modern bir şekilde inşa edilen ve 2 bin metrekare alanda kurulan kütüphane içerisinde küçük yaş grupları için kitap okuma salonu, 60 kişi kadar bireysel çalışma alanları, 32 adet bireysel bilgisayarla çalışma alanları, 70 adet çoklu çalışma alanları, toplamda 50 kişi kapasiteli 2 adet kurs çalışma alanları, kadın-erkek WC alanları, kadın-erkek mescit alanı, 1 adet öğrencilerin kullanımına sunulan fotokopi odası, çalışma esnasında dinlenmek üzere tasarlanmış gençlik kafeteryası ve 2 adet idari personel odası yer alıyor.

Öğrenciler memnun

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kütüphanesi'nde YKS hazırlığı yapan öğrenciler, tesisi çok beğendiklerini ifade ettiler. Öğrenciler, "YKS hazırlığı yapıyoruz. Ordu'da böyle güzel bir kütüphanenin açılması ve bizler için hizmete sunulması çok güzel, ortam da çok güzel. Bizler için her şey düşünülmüş. Ders çalışma alanımız başta olmak üzere, bilgisayar desteği, etkinlik alanı ve en önemlisi molalarımızda deniz manzarası ile hem stres atıyoruz hem de güç depoluyoruz. Biz gençler için bu tesisi hizmete sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Öte yandan Kirazlimanı Yaşam Merkezi'nde, Gençlik Kütüphanesinin yanı sıra çocuk etkinlik atölyesi, yeni kafe ve restoranlar, e-spor merkezi, cam stüdyosu, yelken kulübü ve nikah salonu gibi mekanlarda hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Gençlik Kütüphanesi, YKS Öncesi Öğrencilere Kamp Merkezi Oluyor - Son Dakika

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