Ordu İtfaiye Eğitim Merkezi, Giresun Üniversitesi öğrencilerine kapılarını açtı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM), kapılarını Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine açtı.

OBİTEM, il içi ve il dışından talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere belli sayı ve program dahilinde eğitimler düzenliyor. Profesyonel ekipler tarafından verilen eğitimler kapsamında öğrenciler, ilkyardım farkındalık, yanma ve yangın bilgisi, yangından önce alınması gereken önlemler, yangının oluşumu ve gelişimi, yangın yerindeki tehlikeler, yemeklik yağ yangınları, sıvı yangınları, LPG ve doğal gaz yangınları uluslararası standartlarda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan, kendilerine sunulan bu eğitim imkanı için Başkan Güler ve Ordu İtfaiyesine teşekkür ederek, "Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında en fazla öğrenciye sahip bir iliz. Uygulamalı ve teorik olarak okulumuzda gerekli eğitimleri veriyoruz. Karadeniz'de donanım olarak böyle bir tesisin Ordu'da olması ve kapsamlı eğitimler verilmesiyle nedeniyle sık sık buraya gelerek eğitimler alıyoruz. Bugünkü eğitimimiz de çok verimli geçti. Meslek hayatımızda bizlere yansıyacak olan durumları Ordu itfaiyesi ekipleri bizlere anlatarak bilgilendirdi. Tecrübelerinden yararlandık" diye konuştu.

OBİTEM ziyaretini tamamlayan öğrenciler akabinde Altınordu İtfaiye Grup Amirliği'nde bulunan 42 metre merdivenli, çok maksatlı itfaiye aracı ve Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı araç ve ekipmanlarda incelemelerde bulundu. - ORDU