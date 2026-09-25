Ordu İtfaiyesi, İtfaiyeciler Haftası'nda son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu İtfaiyesi, İtfaiyeciler Haftası'nda son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu İtfaiyesi, İtfaiyeciler Haftası\'nda son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İtfaiye Teşkilatının 312. yıl dönümü ve İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Ordu İtfaiyesi etkinlikler düzenledi. Altınordu, Fatsa ve Ünye meydanlarında araç tanıtımı ve ilk yardım eğitimi yapıldı; son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale edildi, 705 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 312. yıl dönümü ve 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında itfaiyeye bağlı istasyonlarda araçlarla şehir turu gerçekleştirilirken, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı ile Fatsa ve Ünye ilçe meydanlarında itfaiye araç ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Alanlarda ayrıca ilk yardım farkındalık eğitimleri verilirken, itfaiye teşkilatının çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Ordu itfaiyesi, 7 yılda önemli işlere imza attı

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 22 istasyonda 285 personel ve 54 araçla hizmet verirken, son 7 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarında OSKEM'in sorumluluk alanlarındaki plajlarda 705 vatandaş boğulmaktan kurtarılırken, 11 bin 423 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte 145 bin 555 kişiye itfaiye, 26 bin 223 kişiye ise ilk yardım eğitimi verildi. Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda da çalışmalar yürütüldü. Son 7 yılda 343 okulda 40 binden fazla öğrenciye yangın güvenliği semineri verilirken, çeşitli tatbikatlar da gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
AltınorduİtfaiyeGüncelYerelYaşamFatsaÜnyeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu İtfaiyesi, İtfaiyeciler Haftası'nda son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei