Ordu İtfaiyesi, İtfaiyeciler Haftası\'nda son 7 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti

Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 312. yıl dönümü ve 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında itfaiyeye bağlı istasyonlarda araçlarla şehir turu gerçekleştirilirken, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı ile Fatsa ve Ünye ilçe meydanlarında itfaiye araç ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Alanlarda ayrıca ilk yardım farkındalık eğitimleri verilirken, itfaiye teşkilatının çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Ordu itfaiyesi, 7 yılda önemli işlere imza attı

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 22 istasyonda 285 personel ve 54 araçla hizmet verirken, son 7 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarında OSKEM'in sorumluluk alanlarındaki plajlarda 705 vatandaş boğulmaktan kurtarılırken, 11 bin 423 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte 145 bin 555 kişiye itfaiye, 26 bin 223 kişiye ise ilk yardım eğitimi verildi. Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda da çalışmalar yürütüldü. Son 7 yılda 343 okulda 40 binden fazla öğrenciye yangın güvenliği semineri verilirken, çeşitli tatbikatlar da gerçekleştirildi.