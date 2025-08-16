Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 15 Ağustos tarihinde yayımlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.
Devir teslim törenlerinde; Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devretti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ordu Komutanlıklarında Devir Teslim Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?