Ordu'ya 5 yeni kaymakam ve 2 vali yardımcısı atandı - Son Dakika
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Ordu'ya 5 yeni kaymakam ve 2 vali yardımcısı atandı

Ordu\'ya 5 yeni kaymakam ve 2 vali yardımcısı atandı
17.06.2026 12:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ordu'ya beş yeni kaymakam ve iki vali yardımcısı atandı. Perşembe ilçesine atanan Burak Akeller, daha önce Diyarbakır Kulp'ta hutbede şehit duasını okutmayan imama tepki göstermesiyle biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi kapsamında Ordu'ya 5 yeni kaymakam ve 2 yeni vali yardımcısı atandı. Kararname ile Perşembe ilçesinin yeni Kaymakamı Burak Akeller oldu. Akeller, 2024 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görev yaptığı dönemde, cuma namazı sırasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede yer alan şehitlerle ilgili bölümün okunmadığını fark etmiş, namazın ardından imamın bu tutumuna tepki göstermişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında Ordu'nun ilçesine yeni kaymakamlar atandı, vali yardımcılığı kadrolarına yeni isimler getirildi. Kararname kapsamında Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Ordu'nun 'Sakin Şehir' ünvanına sahip Perşembe ilçesine atandı. Kaymakam Kulp, 2024 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görev yaptığı dönemde, cuma namazı sırasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede yer alan şehitlerle ilgili bölümün okunmadığını fark etmiş, namazın ardından cami imamı M.K.'nin bu tutumuna tepki göstermişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Burak Akeller, haftalık hutbede şehitler için rahmet duasının bulunduğunu belirterek, "Cami imamı bu kısmı okumadı. Ben de hutbeden sonra dışarıda yüksek sesle tepki gösterdim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Ordu'da görev yapan bazı mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararname kapsamında Ünye Kaymakamlığına Kırklareli Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Fatsa Kaymakamlığına Muğla Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Perşembe Kaymakamlığına Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Akkuş Kaymakamlığına Çorum Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Kabataş Kaymakamlığına Giresun Güce Kaymakamı Alican Uludağ, Ordu Vali Yardımcılıklarına ise Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu atandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'ya 5 yeni kaymakam ve 2 vali yardımcısı atandı - Son Dakika

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