Ordu yaylalarında sondajın mahkeme kararlarına rağmen sürdüğü iddia edildi - Son Dakika
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Ordu yaylalarında sondajın mahkeme kararlarına rağmen sürdüğü iddia edildi

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Ordu yaylalarında sondajın mahkeme kararlarına rağmen sürdüğü iddia edildi
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Ordu'nun Aybastı Perşembe ve Korgan Turnalık yaylalarındaki sondajın mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen sürdürüldüğü öne sürüldü. Doğa savunucusu Musa Duman, sondajların su kaynaklarını ve meraları tehdit ettiğini belirterek yetkililere müdahale çağrısı yaptı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı Perşembe ve Korgan Turnalık yaylalarında yürütülen sondaj çalışmalarına tepki gösteren yöre sakinleri, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen faaliyetlerin devam ettiğini öne sürdü. Doğa savunucusu Musa Duman, sondaj faaliyetlerinin su kaynaklarını ve meraları tehdit ettiğini belirterek, yetkililere müdahale çağrısı yaptı.

Ordu'nun doğal güzellikleri ve menderesleriyle tanınan Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan Turnalık Yaylası'nda yürütülen maden sondaj çalışmaları, çevre ve yaşam alanlarının korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Taşyapı Grubu'na bağlı Taşzemin Madencilik'in, Ordu İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen bölgede sondaj çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

Yaylalardaki faaliyetlere karşı mücadele yürüten Musa Duman, mahkeme kararlarının uygulanmasını ve yetkililerin bölgedeki faaliyetlere müdahale etmesini istedi.

Duman, Taşkesur Yaylası'nda yaptığı açıklamada, "Karşı Çobandepesi. Biraz ilerisi Perşembe Yaylası, Ada Tepesi. Aşağıda Çitsenli Şelalesi var. Obanın içerisinde şu anda sondaj makinesi çalışmaya devam ediyor. Firma yaylamızın altını üstüne getiriyor. Üç tane sondaj makinesi de orada var. Biri burada yerleşim alanının içerisinde."

Duman Perşembe Yaylası hakkında da bilgi vererek, "1100 yılında Danışmentlilerin Karadeniz'e girdiği alan. 6 bin şehidimiz, şühedamız orada yatmaktadır. Aybastı Belediyesi'nin verdiği rakamlara göre 1500 turistin burayı ziyaret ettiği resmi kayıtlarda, yine 35 bin küpeli hayvanın bu alanda otladığı ve yüzlerce hanenin yazın bu obadan kışlık yiyeceklerini temin ettiklerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen tahminince beş sondaj makinasının çalışma yaptığını anlatan Duman, "Bir an önce mahkememizin ve yetkililerin acil bir kararla burayı gün yüzüne çıkarmalarını istiyoruz. Devlet adil olduğu sürece güçlüdür. Burada bu madene karşı olanları burada bir sindirme politikası var" dedi.

Kaynak: ANKA
Musa DumanPerşembeAybastıKorganGüncelÇevreYaşamYerelOrduDoğaSon Dakika

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