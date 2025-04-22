Ordulular 52 KM Koşusu ile Memleket Sevgisini Kutladı - Son Dakika
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Ordulular 52 KM Koşusu ile Memleket Sevgisini Kutladı

Ordulular 52 KM Koşusu ile Memleket Sevgisini Kutladı

Ordulular her yıl düzenlenen 'Ordulular Günü' kapsamında 52 km'lik parkuru koşarak, memleket sevgisini ve dayanışmasını gösterdi. Koşuya katılan 5 sporcu, Ordu'nun doğal güzelliklerini tanıtarak zorlu parkuru tamamladı.

22.04.2025 11:42  Güncelleme: 11:49
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Dünyada maraton koşusunun resmi olarak 42 km olduğu bir zamanda Ordulular her yıl 'Ordulular Günü'nü plaka numarası olan 52 km'lik parkuru koşarak kutluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve KoşuyORDU Spor Kulübü iş birliğinde, 5 Şubat Dünya Ordulular Günü kapsamında planlanan ancak olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen 52 kilometrelik koşu gerçekleştirildi.

"Az beri bak, nerden beri koşiiz?"

Fatsa ilçesinde başlayan ve Altınordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlanan 52 km'lik koşu parkuruna 2'si yabancı uyruklu 5 sporcu katıldı. KoşuyORDU Spor Kulübü Başkanı Tan Aşkan ile birlikte kulüp sporcuları Kanadalı David Vandervelde, Erdem Usta, Amerikalı Justin Leonard ve Sabri Ay, toplam 52 kilometrelik zorlu parkuru 6 saatte tamamladılar.

Sporcuları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Ordulu gençler, 'Ordu şivesi' ile yazılmış pankartlarla karşıladı. Gençler, sporcuların finiş noktasına vardığı sırada, "Bu iş yoğudu nerden iş ettiler acep", "Yalooz goşman koşuyordu var", "Epice goştular, hele şunlara", "Bıldırdan bu yana goşiyalar", "Az beri bak, nerden beri koşiiz?", "52 kilometreyi yidiiz geldiiz helal olsun" yazılı pankartları açarak hem moral verdi hem yorgunluklarını aldı. Pankartlardaki ifadeler görenlere tebessüm ettirdi.

"Bu sadece koşu değil memleket sevgisi"

Koşunun bitiş noktasında sporcuları Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler karşıladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Güler, koşuya gösterdikleri özveri ve anlamlı katkı için teşekkür etti.

Başkan Güler, etkinliğin sadece bir koşu olmadığını bunun aslında memleket sevgisinin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Başkan Güler, "5 güzel insan dünyanın en güzel parkurlarından birinde bunun haricinde şehrimizin güzelliklerini sindire sindire 52 km'lik mesafeyi koşarak tamamladılar. Ben 52 km'lik mesafeyi tamamlayan 5 sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehrimizin doğal güzelliklerinin daha fazla tanıtılması adına yapılan bu etkinliği gelecek yıllarda daha kapsamlı hale getirmek adına Federasyon ile görüşüp hem mesafeyi artırmayı hem de daha fazla katılımla yapmayı hedefliyoruz. Onun için şimdiden hazırlıklarımıza başladık" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordulular 52 KM Koşusu ile Memleket Sevgisini Kutladı - Son Dakika

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