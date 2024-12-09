Organik Pamuk Projesi Değerlendirildi - Son Dakika
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Organik Pamuk Projesi Değerlendirildi

Organik Pamuk Projesi Değerlendirildi

Aydın'da organik pamuk yetiştiriciliği için 3. yıl değerlendirme toplantısı yapıldı.

09.12.2024 10:09
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Söke ve Didim ilçelerinde yürütülen 'Organik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi'nin 3. Yıl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Organik tarım, doğa ile uyumlu, çevreye zarar vermeden yapılan, sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı veren tarım uygulamalarıdır. 2022 yılından bu yana ilimiz Söke ve Didim ilçelerimizde 17 mahallede Organik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi yürütülmektedir. Devlet, üniversite, STK ve özel sektör paydaşlarıyla, sözleşmeli üretim modeliyle gerçekleştirilen projemiz, 2024 yılında 80 üretici ve 21 bin 449 dekar alanda 3.yılında devam etmektedir. İlimiz, organik tarımda 44 bin hektarı aşan üretim alanı, 212 bin ton üretim miktarı ve 7 bin 447 üretici sayısı ile ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Toplamda 101 üründe organik üretimi yapılmaktadır. İncir alanlarımızın yüzde 24'ü, zeytin alanlarımızın yüzde 15'i, kestane alanlarımızın yüzde 26'sı ve pamuk alanlarımızın yaklaşık yüzde 8'inde organik üretim yapılmaktadır. Aldığımız emaneti gelecek nesillere teslim edebilmek adına organik tarım alanlarımızın artmasını diliyor, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan ve projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Proje yürütücülerinden İl Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Gülden Volkan tarafından proje faaliyetleri kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar anlatılıp, katılımcılara fotoğraflarla görsel sunum gerçekleştirildi. 2025 yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Milli Eğitim İl Müdür Vekili Sabri Acar, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı, Yılmaz Bozkır, Hamit Eray Yeşilçayır, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, şube müdürleri, 17 ilçe Tarım ve Orman Müdürleri ve teknik personel ile eğitim faaliyeti kapsamında organik tarım, yararlı bitkiler, faydalı ve zararlı böcekler konularında verilen eğitimler sonunda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren lise öğrencileri ile öğretmenleri katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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