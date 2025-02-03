Organize Suç Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklama İçin Mahkemeye Sevk Edildi

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(EDİRNE) - "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K ve 6 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruştuma başlatmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, bir gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.