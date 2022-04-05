Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika
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Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı

05.04.2022 12:05
Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Bursa Orhaneli'de 'Ben Olsaydım' adlı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Bursa Orhaneli'de 'Ben Olsaydım' adlı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ayşe Mutlu, toplum sağlığı çalışanları, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Orhaneli Kaymakamı Naim Akgül Başkanlığında yapılan programda Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emine Mutlu "Bağımlılık toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, bilhassa genç kuşakları oldukça etkileyen çok boyutlu halk sağlığı sorunudur. Bu sebeple biz bugün toplumun tüm kesiminden katılımcılarla bu çalıştayı organize ederek bilinçlendirme toplantısı düzenledik" dedi.

Psikolog Feyzanur Kumaş toplantıda uyuşturucu, alkol, tütün ile mücadele konusuna değinirken, bağımlılığın zararları hakkında slayt gösterimi ile katılımcılara sunum yaptı.

Programa katılan tüm dinleyicilere içeriğinde bilgilendirici broşür ve formlar dağıtıldı. Formlar doldurularak Toplum Sağlığı Merkezi'ne teslim edilerek, çıkan sonuçlardan istişare yapılacak. - BURSA

Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı

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Halk Eğitim Merkezi, Ayşe Mutlu, Orhaneli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika


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