Orhangazi Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde Denetim Gerçekleştirdi

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Orhangazi Belediyesi, kapalı pazar yerin denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hatalı uygulamaları belirleyerek gerekli önlemleri aldı.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazar yeri denetimlerinin vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla süreceğini belirtti. Başkan Aydın, "İlçemizde pazartesi günleri kapalı pazaryerimizde oldukça geniş kapsamlı bir pazar kuruluyor. Pazar yerimiz, birçok yerle kıyaslandığında kaliteli hizmet sunma imkanı sağlıyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Pazartesi günü kapalı pazar yerimizde denetim yaptı. Denetimler sırasında mevcut aksaklıklar tespit edilerek esnaf ve vatandaşlarımız bilgilendirildi," dedi. Ayrıca, "İlçemizde kurulan tüm pazarlarda vatandaşlarımızın rahatını sağlamak amacıyla denetimlerimiz devam edecek," şeklinde sözlerini tamamladı.

Orhangazi Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, pazar yeri denetiminde aşırı fiyatlar, genel temizlik ve diğer konular üzerinde incelemeler yaptı. Denetimlerin amacı, Orhangazililerin daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak olarak açıklandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde de ilçe genelindeki denetimlerine devam edecek. - BURSA