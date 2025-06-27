Orman şehidi Görkem Hasdemir için lokma hayrı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 Haziran 2021 tarihinde çıkan orman yangınında şehit olan Orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehadet yıl dönümünde Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü önünde ailesinin de katılımı ile lokma hayrı düzenlendi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021 yılında çıkan orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir için dualar okundu, lokma dağıtıldı. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan lokma hayrına şehidimizin ailesi ile birlikte, çalışma arkadaşları ve orman personeli katıldı. - MUĞLA