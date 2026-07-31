Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz kesintisiz sürüyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.