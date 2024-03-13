Örnek müdürden hayır dua alan hizmet

Yerel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin İlçe Vatandaşlık ve Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ ilçeye geldiğinden bu yana vatandaşların işlerini daire dışında da görerek adeta bu hizmeti gelenek haline getirdi.

Sarıgöl İlçe Vatandaşlık ve Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ daireye resmi işlemler için gelemeyecek durumda olan vatandaşların evlerine mesai saatleri dışında kendi imkanlarıyla giderek resmi işlemlerini tamamlıyor. En son Özpınar Mahallesindeki yatalak bir hastayı evinde ziyaret eden örnek müdürün bu davranışı vatandaşlar tarafından da memnunlukla karşılanıyor.

Sarıgöl İlçe Vatandaşlık ve Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, "Nüfus Müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemleri tamamlamak üzere adreste hizmet vermeye devam ediyorum." dedi. - MANİSA