Üye Girişi
Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı

25.12.2021 16:30

Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı Milas Merkez Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri Murat Pulel ile birlikte çektikleri Milas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya koyan klip vatandaşlardan beğeni topladı.

Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı

MUĞLA - Milas Merkez Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri Murat Pulel ile birlikte çektikleri Milas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya koyan klip vatandaşlardan beğeni topladı.

Mesleğini severek yapan, öğrencilerinin yeteneklerini keşfederek, bilginin ötesinde müziğin ritmini de öğrencilerinin ruhuna işlemeye çalışan Merkez Ortaokulu Müzik Öğretmeni Murat Pulel öğrencileri ile başarılı bir çalışmaya imza attı. Pulel, okul öğrencileri Lina Çelik, Eda Kayrak, Ahmet Dursun Sakallı, Eda Bağcı, Emir Kayra Erdem ve Aysima Altunay ile birlikte TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı öncesinde bir araya gelerek Milas'ı anlatan bir klip çekti. Yeni nesil arasında yaygın olarak dinlenen Türkçe Rap tarzında hazırlanan klipte, öğrenciler söz, müzik ve altyapısı öğretmenleri Murat Pulel'e ait olan 'Milas' isimli şarkıyı seslendirdi. Milas Kaymakamlığı'nın arşiv görüntülerinin kullanıldığı, ses kayıt ve mix çalışmalarını Osman Parça'nın üstlendiği video klip izleyenleri, Merkez Ortaokulu'ndan başlayıp Uzunyuva Hekatomnos Anıt Mezarı'ndan Labranda'ya, İasos'tan Beçin'e, Kaya Mezarları'ndan Gökçeler Kanyonu'na tarihi bir yolculuğa götürüyor.

"Merkez'den çıktık yola, Milas'ın güzelliklerini anlatmaya, işi gücü bırak buraya bak, sosyal medyaya sonra bak" sözleriyle başlayan şarkıda; "zeytin dalda olup duru, makinesi evde durup duru" sözleriyle de hem yöresel ağza hem de Milas'ın en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinciliğe değiniliyor.

Müzik Öğretmeni Murat Pulel, mesleğinden keyif aldığını, çocuklara müzik yoluyla değer kattığını belirterek, Milas için hazırladıkları çalışmaya katkılarından dolayı başta öğrencileri olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür etti.

Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı
Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı
Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı

YORUMLAR
500

Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı - Son Dakika


Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu         
16:29
Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular         
16:23
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
16:16 Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
15:23 Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
15:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 16:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaokul öğrencilerinin 'Milas' için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement