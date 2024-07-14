OSBÜK Başkanı Kütükcü: 15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanetidir - Son Dakika
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OSBÜK Başkanı Kütükcü: 15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanetidir

OSBÜK Başkanı Kütükcü: 15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanetidir

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, FETÖ Terör Örgütü ve işbirlikçilerinin hain darbe girişimini tarihimizin en büyük ihaneti olarak nitelendirdi. Kütükcü, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği milli direnişi vurgulayarak, OSB'lerin üretim ve istihdam alanında büyük başarılar elde ettiğini belirtti ve şehitleri rahmetle, gazileri şükranla anma sözleriyle mesajını tamamladı.

14.07.2024 09:29
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "FETÖ Terör Örgütü ve işbirlikçilerinin hain darbe girişimi, tarihimizin en büyük ihanetidir. Kahramanlık destanı yazarak bu ihaneti boşa çıkaran, canı pahasına vatanımızı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Aziz Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesinde ve sonrasında tarihi bir milli direniş göstererek ebedi özgürlüğüne bir kez daha sahip çıktığının altını çizen Kütükcü, şunları söyledi:

"Millet olarak, 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında yaşananları asla unutmayacağız. OSB camiası olarak FETÖ Terör Örgütü ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.

Yine 15 Temmuz 2016'dan bu yana OSB'lerimizde 10 binin üzerinde yeni fabrika üretime başlarken, 900 bine yakın yeni istihdam oluşturduk. Böylece OSB'lerimizdeki fabrika sayımız 67 bini, istihdamımız ise 2 milyon 600 bini aştı. Şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OSBÜK Başkanı Kütükcü: 15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanetidir - Son Dakika

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