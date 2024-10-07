Osman Nuri Sözkesen 15. Yılında Anıldı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 15 yıl önce hayatını kaybeden iş adamı Osman Nuri Sözkesen için lokma hayrında yapıldı.

Denizli'de Funika Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Osman Nuri Sözkesen vefatının 15 yıl dönümünde dualarla anıldı. Yaptığı çalışmalar ve uzay bilimine olan merakıyla adından sıkça söz ettiren Denizli'nin sevilen iş insanı merhum Osman Nuri Sözkesen için Delikliçınar Yeni Camide lokma hayrı düzenlendi. Sözkesen ailesi tarafından yapılan lokma hayrına Sözkesen ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli'nin sevilen iş insanının yanı babalarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirten merhum iş insanı Osman Nuri Sözkesen'nin oğlu ve DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, lokma hayrına katılan herkese teşekkür etti. - DENİZLİ